Giornata di presentazione per il nuovo allenatore del Cagliari, Fabio Liverani. Che tra i tanti temi toccati ha inevitabilmente parlato anche del mercato e delle possibili nuove partenze dai rossoblu, che andrebbero ad aggiungersi a Raoul Bellanova che in settimana sosterrà le visite mediche per conto dell'Inter: "Quando accetti un progetto come questo il veto non esiste. Ci sono dei giocatori che hanno delle volontà e delle volte dividersi non vuol dire litigare ma significa prendere una scelta che fa bene a tutti. Prendere dei calciatori con un entusiasmo da Serie B può essere un bene per la società, io non sono uno da decisioni nette ma sono per la condivisione con la società. Io indico le caratteristiche: se ci sono in rosa calciatori con voglia di restare bene altrimenti valutiamo un’alternativa”.