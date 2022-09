A proposito di scelte in vista di Qatar 2022, il tecnico spagnolo ha ammesso di avere due preoccupazioni su tutte: "I possibili infortuni e la mancanza di ritmo per alcuni giocatori. Il periodo in corso è cruciale perché un infortunio ti farebbe saltare il Mondiale. Inoltre, non c'è molto tempo per accumulare minuti con i rispettivi club, sarà importante entrare in forma prima del Qatar".