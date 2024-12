Bayer Leverkusen e Inter, ovvero i campioni di Germania e d'Italia, si affrontano alla sesta giornata della fase campionato di Champions League. Le due squadre si affronteranno per la quarta volta nella loro storia, e i tre precedenti hanno sempre sorriso ai nerazzurri: l'Inter si è imposta due volte su due nella fase a gironi della Champions League 2002-2003, imponendosi per 3-2 all'andata a San Siro e per 2-0 al ritorno in Germania col primo gol con la maglia nerazzurra di Obafemi Martins. Vittoria anche nell'incrocio più recente, il 2-1 dei quarti di finale di Europa League del 2020.