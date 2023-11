Prima convocazione in azzurro per Andrea Colpani, gioiellino del Monza entrato nelle orbite di mercato dell'Inter, che per la prima volta vestirà la maglia della prima squadra della Nazionale italiana. Aneddoto particolare svelato dalla FIGC stessa attraverso i canali ufficiali, dove peraltro Colpani, in compagnia dell'altro new-entry del gruppo di Spalletti, Cambiaso, risponde ad un paio di domande: il bianconero Andrea Cambiaso è stato introdotto nel gruppo dal compagno di squadra Manuel Locatelli, mentre Colpani è stato introdotto da Alessandro Bastoni. Piccola curiosità che stuzzicherà la fantasia di molti interisti. Di seguito le parole del centrocampista del Monza ai canali della Federazione: "Bastoni mi ha subito fatto inserire nel gruppo, con lui ho un rapporto da una vita. Il suo matrimonio? Particolare, è durato tre giorni, ogni serata con uno stile diverso. Sono stati giorni bellissimi ed emozionanti. La convocazione? Stavo finendo l'allenamento prima della partita contro il Torino e ho visto il post con la lista. Per vie traverse avevo saputo di essere tra i pre-concovocati, ma ho voluto la certezza. Ci speravo, con il Monza sto dando il massimo".

I cinque Nazionali preferiti?

"Buffon, Cannavaro, Gattuso, Pirlo, Balotelli. L'idolo azzurro è però Francesco Totti, aveva giocate che vedeva solo lui".

Su Spalletti:

"Ha una personalità importante, ma ti fa stare tranquillo e non ti mette pressione. Non mi ha ancora parlato, ma cerco io di fargli vedere cosa so fare".