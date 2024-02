Vittoria preziosissima per l'Inter che si è imposta oggi in rimonta sul campo della Roma. A fine gara ai microfoni di Inter TV è intervenuto il difensore Alessandro Bastoni, autore del poker finale, per commentare il 4-2 dei nerazzurri: "Al di là del gol personale nel primo tempo non siamo entrati in campo con la testa giusta - l'ammissione del calciatore -. Nell'intervallo ci siamo parlati e poi siamo rientrati in campo con il giusto atteggiamento. Nel primo tempo loro erano più carichi e avevano più voglia di noi di vincere, ma alla fine conta chi resta in piedi fino alla fine e per fortuna alla fine abbiamo vinto".