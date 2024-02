Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni commenta così ai microfoni di Inter TV il match vinto stasera a San Siro per 4-0 contro l’Atalanta: "Sapevamo che loro sarebbero partiti forte, sono una squadra che sta bene, che sta vivendo un buon momento e nel 2024 non aveva ancora perso proprio come noi. Abbiamo sofferto un po’ in avvio di gara, ma siamo stati bravi a prendere le misure e a batterli".

Sommer ha sempre la maglietta asciutta a fine gara…

"Abbiamo visto come la forza del gruppo sia più importante di quella del singolo, siamo felici, ci stiamo divertendo ma non dobbiamo mollare perché adesso arriva la parte più bella e più difficile. È un gioco di squadra, attacchiamo tutti e difendiamo tutti. Quando c’è anche la pressione degli attaccanti è tutto più facile anche per noi", ha concluso.