La FIFA pensa di cancellare i dubbi relativi al fatto che il pallone sia uscito o meno sulla linea di fondo o quella laterale. Dopo l’introduzione della Goal Line Technology, che ha tolto qualsiasi dubbi sul superamento della linea di porta, la novità su cui sta lavorando la FIFA è quella di estendere la tecnologia della GLT anche alle altre righe del terreno di gioco. Lo rende noto il portale Calcio e Finanza: allo studio c'è l’utilizzo delle telecamere non solo sulla linea di porta, ma anche per il resto del campo.

In questo modo, in sostanza, come oggi l’arbitro viene avvisato sull’orologio quando il pallone supera la riga di porta, allo stesso modo potrebbe essere avvisato in caso di superamento della linea laterale o di fondo. L'idea, ma solo nel caso in cui i test in corso dessero risultati positivi, potrebbe essere quella di arrivare a testare la nuova tecnologia in gare ufficiali già nel prossimo Mondiale per Club.