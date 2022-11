La carriera sportiva di Federico Baschirotto, difensore del Lecce arrivato in Serie A a 26 anni, si può dire che abbia avuto una svolta lo scorso 13 agosto, il giorno del debutto in campionato dei pugliesi contro l'Inter: "Baroni è il top umanamente, prima dell’Inter mi chiese se avessi mai fatto il centrale e se me la sentivo - ha ricordato l'ex Ascoli alla Gazzetta dello Sport -. Gli ho detto ''non vedo l’ora'. Così è cominciato un sogno... Che continua".