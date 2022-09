Non c'è Eddie Salcedo nella lista dei convocati del tecnico del Bari Michele Mignani per la partita che i biancorossi giocheranno domani alla Unipol Domus contro il Cagliari di Fabio Liverani. In conferenza stampa, il mister biancorosso ha spiegato che la scelta è dovuta a problemi di natura fisica comunque di lieve entità, dicendosi contento per l'arrivo dell'attaccante dall'Inter: "Ha giocato negli ultimi minuti in momenti di partite in cui c'erano più spazi, è un giocatore completo che ha qualità nello stretto e può giocare in molti ruoli, anche trequartista. Sono contento che sia arrivato, mi spiace solo perché questa settimana ha avuto un piccolo fastidio e non si è allenato completamente con la squadra".