>Il Bari vara una nuova maglia speciale, che sarà indossata dalla formazione di Michele Mignani in occasione delle sfide casalinghe contro il Cagliari (sabato 18 febbraio) e Venezia (mercoledì 1 marzo), e che rievoca un gesto entrato di diritto nel cuore non solo dei tifosi biancorossi ma anche di tutti gli amanti del calcio del recente passato: l'esultanza del trenino, diventata emblematica durante la partita Inter-Bari della stagione 1994/95, in cui i biancorossi espugnarono San Siro con il risultato di 2-0 con i gol di Miguel Angel Guerrero e Sandro Tovalieri. Tra i testimonial scelti per la presentazione della nuova divisa, anche il neo arrivato Sebastiano Esposito.