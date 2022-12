Un solo pari per 1-1 per il Bari in casa del Como. Risultato che non entusiasma il direttore sportivo Ciro Polito che in conferenza stampa ha analizzato la situazione del momento, soffermandosi sul reparto d'attacco, al momento non al massimo del suo splendore. "Scheidler è un rifinitore ben strutturato, ha giocato buone partite ed è in crescendo, lo apprezzo perché sa come si gioca a calcio, ma voglio vederlo più grintoso nell’uno contro uno, abbiamo scelto di investire su di lui e intendiamo aspettarlo. Per quanto concerne Ceter invece ribadiamo come le difficoltà fossero causate dagli infortuni, ora sta meglio e rimane con noi.