Con una prestazione d'autore, il Bari ha sorpreso l'Hellas Verona espugnando il Bentegodi e guadagnandosi i sedicesimi di finale di Coppa Italia, che per i biancorossi possono valere la sfida contro l'Inter agli ottavi. Il tecnico dei Galletti Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria, invita però tutti alla calma pur non nascondendo la sua soddisfazione: "Si può vincere in tanti modi, oggi la squadra è stata in campo bene contro una squadra di una categoria superiore. Avevo chiesto a ragazzi di fare la loro partita, lo spirito dev'essere questo: se parti timoroso perdi in partenza. Dobbiamo continuare a migliorare, sapendo che questo non è ancora calcio vero. Abbiamo poco tempo, perché tra pochi giorni inizia il nostro campionato".