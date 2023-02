Finisce 1-1 tra Bari e Cagliari al San Nicola, un pareggio arrivato in maniera rocambolesca per la formazione di Michele Mignani. Andati sotto al secondo minuto a causa della rete di Gianluca Lapadula (poi espulso), i biancorossi non riescono a trovare brecce nella difesa di Claudio Ranieri fino al 94esimo quando Makoumbou atterra in area Maiello. Rigore inevitabile segnato da Mirko Antenucci, subentrato al 62esimo ad un Sebastiano Esposito apparso volenteroso ma poco incisivo, limitato anche dalle 'attenzioni' non sempre ortodosse dei difensori sardi.