Presente alla Festa delle premiazioni del GLGS-USSI Lombardia, Franco Baresi dice la sua su uno dei temi caldi degli ultimi mesi: il nuovo stadio che hanno in mente Inter e Milan e il futuro di San Siro. "Bisogna guardare avanti, San Siro è stata la mia casa per vent'anni, uno stadio bellissimo - dice l'ex difensore rossonero, intercettato dall'inviato di FcInterNews.it -. Ma oggi serve un altro stadio, più moderno, per vivere tutta la settimana. Credo che se riusciremo a fare questo porterà un vantaggio a tutti".