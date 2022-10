Tutto esaurito al Camp Nou per Barcellona-Inter. Come riportato da Sport, sul sito ufficiale del club blaugrana non sono più disponibili biglietti per il big match di Champions League in programma mercoledì 12 ottobre. Lo stesso Barça ha chiamato a gran voce il suo pubblico per creare un'atmosfera da brividi e andare a caccia della rivincita contro i nerazzurri dopo l'1-0 di martedì a San Siro. Disponibili soltanto i tagliandi VIP.