Attacco pesante all'emendamento 'salva-calcio' da parte del presidente della Ternana Stefano Bandecchi, che intervistato da TV Play non risparmia toni duri nei confronti del sistema: "Ci sono dei problemi in generale. Parlando di calcio si entra in un ambito differente. Oggi il calcio è improduttivo. C’è chi ne approfitta e fa dei debiti. Il calcio non rende, o le società non starebbero messe così. Non sono affari miei se la Juventus, o il Milan, o l’Inter stanno come stanno. Le squadre di Serie A e B devono versare un sacco di tasse. Perché io ho pagato tutto fino a ora avendo meno da investire sul mercato e qualcuno ha in tasca 50 milioni in più che pagheranno nei prossimi 5/6 anni? Ammesso che sia vero…Già qui si creano due difficoltà importanti. Si salvano delle società che non producono niente. Quando dicono che il calcio produce mi viene da ridere. Me lo devono dimostrare".