Autentico bagno di folla quest'oggi presso il SampCity di Genova per Sebastiano Esposito. L'attaccante di scuola Inter, insieme al compagno in blucerchiato Manuel De Luca, è stato infatti protagonista di un Meet&Greet dove ha incontrato i tifosi per foto e autografi. Un momento che ha visto una grande partecipazione da parte dei tifosi doriani: circa un migliaio, infatti, gli avventori del point ufficiale della Samp situato nella centralissima Via XX Settembre.