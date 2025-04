Torna a parlare Salvatore Bagni, che ai microfoni del quotidiano Il Messaggero analizza il momento dell'Inter: "Tanti dicono che gli impegni vincenti portano entusiasmo e fiducia, ma fino a un certo punto perché comunque portano via tante energie e alla fine le squadre ne risentono. In questo caso l'Inter ha tantissimi impegni e la gestione per Simone Inzaghi non è affatto semplice. I nerazzurri sono proiettati verso la Champions e in campionato hanno fatto dei passi falsi. Da Parma a Bologna ma anche partite vinte in cui hanno faticato, come quella contro l'Udinese. L'Inter ha perso punti importanti, gli infortuni non hanno aiutato e spesso gli attaccanti di 'riserva' come Mehdi Taremi e Joaquin Correa non sono stati all'altezza. Marko Arnautovic invece ha dato un ottimo contributo e se fosse stato in condizione ottimale avrebbe giocato lui a Bologna. Così non è stato e quindi Marcus Thuram e soprattutto Lautaro Martinez sono costretti a giocare sempre e a caricarsi la squadra sulle loro spalle".

Ma l'Inter punta più sullo Scudetto o sulla Champions? "Chiaramente l'Inter ha la testa alla Champions ma si tratta di una competizione molto difficile che puoi vincere o perdere per dettagli. L'Inter non può rischiare di perdere il campionato e quindi non può fare una scelta tra le due competizioni. Con il Barcellona è tutto aperto, gli spagnoli segnano tanto ma concedono anche tanto e l'Inter se la potrà giocare a viso aperto; credo che Thuram potrebbe avere molti spazi per far male. La Champions è giusto che sia un obiettivo ma Inzaghi non può perdere di vista il campionato, perché partiva da favorito e perché già il primo anno ha perso uno scudetto, regalandolo di fatto al Milan. La Champions porta via tante energie fisiche e mentali e spesso i passi falsi dei nerazzurri sono arrivati proprio per un pensiero rivolto alla Coppa dei Campioni. Di certo il Mondiale per Club è un obiettivo secondario che va messo dopo la Champions e dopo lo scudetto".