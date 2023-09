Intervistato da Tuttosport, l'analista Adriano Bacconi mette a fuoco quelli che saranno i duelli chiave di questo derby. Partendo dalla sfida che si consumerà sulla corsia destra nerazzurra tra Matteo Darmian e Rafael Leao: "Leao alternerà il movimento dove cercherà di andare alle spalle di Darmian, a un secondo movimento, che dipenderà dall’avversario. Se Darmian è posizionato e lo aspetta, Leao verrà tra le linee. L’intelligenza del portoghese sarà quella di andare oltre Dumfries. Per evitare poi il raddoppio di Darmian dovrà quindi intervallare l’attacco alla profondità con l’inserimento tra le linee, magari sfruttando l’operato di Giroud che si abbassa e porta indietro i difensori dell’Inter. Insomma non solo il taglio classico di Leao, che questa volta potrebbe anche provare la conclusione dai venti metri. L’Inter solitamente poi è sempre posizionata bene, Darmian non potrà seguire più di tanto il portoghese quando entra in mezzo al campo: in questo caso il braccetto azzurro lo farà sin quando non verrà aiutato da Calhanoglu e ci sarà il raddoppio. Qualora le cose andassero bene, occhio però dall’altra parte, dove c’è un’altra situazione potenzialmente pericolosa. Pulisic attaccherà l’area di rigore, troverà Bastoni, che per me è il nuovo Maldini, con l’interista che è spesso proiezione offensiva e Dimarco rischia di avere la coperta corta. Il cambio gioco sul secondo palo e il lato debole potrebbe essere una soluzione ulteriore a quella di Leao. Pulisic ha gamba, attacca bene la profondità e tatticamente è difficilmente controllabile. Occhio quindi pure allo statunitense".

Bacconi invita anche a tenere d'occhio un protagonista inatteso, ovvero il portiere del Milan Mike Maignan: "Lui è bravissimo nella costruzione del gioco. Il portiere rossonero è l’esca per far saltare il pressing nerazzurro: è lui il terzo giocatore che imposta il gioco, con i due centrali che si aprono, costruisce il gioco, facendo diventare Calabria e Theo due centrocampisti aggiunti. La superiorità numerica in mediana parte proprio da Maignan, un portiere con certe caratteristiche. Chi lo va a prendere? L’Inter, non avendo più André Onana, non ha un portiere con queste capacità".