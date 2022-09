Nel corso degli Stati Generali del calcio, ospitati nell'ambito del Festival dello Sport di Trento, ha preso la parola anche Stefano Azzi, Ceo di DAZN per l'Italia, che sottolinea i punti focali per il rilancio del calcio italiano: "Penso sia importante puntare su diversi aspetti, come l'attenzione e coinvolgimento del pubblico. Streaming e modalità interattive sono occasioni da sfruttare, perché sugli aspetti tecnologici c'è da lavorare e ciò permetterà di migliorare il prodotto finale".