"C’è molta resistenza da parte di FIFA e UEFA, non riescono a comprendere l’esigenza di questo tipo di attività. Ci hanno preannunciato che arriverà a breve una loro comunicazione. Ci auguriamo che ci sia un richiamo di carattere generale, senza proposte di eventuali sanzioni". Questo è quanto affermato dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Federale di oggi, commentando la possibile istituzione di un’Authority nel mondo del calcio.

Gravina prosegue: "Le finalità del decreto-legge sono condivisibili, ma non lo strumento. Affronterò il tema in Commissione alla Camera ripetendo che il problema non sono i controlli ma i principi fissati a monte affinché quei controlli possano essere efficaci".