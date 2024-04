Con le partite disputate questa sera in Champions League una nuova formazione europea si aggiunge al nuovo Mondiale per club voluto dalla FIFA. La prima edizione della competizione si disputerà nel 2025 negli Stati Uniti e prevede, per quanto riguarda le formazioni UEFA, la partecipazione di dodici club. Sorride l'Atletico Madrid, mentre il Barcellona resta fuori. La sconfitta dei Colchoneros, rimontati dal Borussia Dortmund, è un po' più dolce rispetto a quella dei blaugrana, travolti in casa dal Paris Saint-Germain. In virtù di questo risultato, infatti, il Barça non può più superare la squadra di Simeone nel ranking europeo, dunque è l'Atletico a staccare il pass

L'ultimo posto disponibile per le Europee vedrà invece un ballottaggio fra Arsenal e Salisburgo. I Gunners precedono gli austriaci nel ranking ma è un dato del tutto indifferente, dato che l'Inghilterra qualifica già Chelsea e Manchester City in quanto vincitrici della Champions nel 2021 e nel 2024. Di conseguenza, l'Arsenal potrebbe qualificarsi soltanto in caso di vittoria in Champions League: in caso contrario, a sorridere sarà il Salisburgo. Di seguito tutte le squadre europee già qualificate: BV Borussia 09 Dortmund, Chelsea FC, FC Bayern München, FC Internazionale Milano, FC Porto, Juventus FC, Manchester City FC, Paris Saint-Germain FC, Real Madrid CF, SL Benfica, Atlético Madrid.