Intervistato da L'Eco di Bergamo, il difensore dell'Atalanta Rafael Toloi ha fatto un bilancio delle ultime gare degli orobici, che hanno chiuso la prima parte della stagione con la sconfitta interna contro l'Inter: "Le ultime partite sono andate male per i risultati, ma con il Napoli abbiamo fatto bene, solo con il Lecce abbiamo sbagliato, poi l'Inter si è dimostrata forte. L'inizio è stato ottimo, solo il finale non è stato quello che volevamo. Possiamo fare un grande campionato: lo abbiamo dimostrato all'inizio, ma dobbiamo crescere. Vogliamo un posto in Europa, ma parlare non serve.