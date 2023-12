Dopo un'esperienza pluriennale e ricca di soddisfazioni con l'Inter, Roberto Samaden ha deciso di accettare la sfida di guidare un altro vivaio prestigioso del calcio italiano, quello dell'Atalanta. Intervistato da Sportitalia, Luca Percassi, ad del club orobico, racconta come è nata l'intesa: "L'arrivo di Samaden è stata un'opportunità colta come a volte la vita è fatta di coincidenze e molto spesso il calcio è ricco di coincidenze. E' stata un'occasione per conoscersi, è stato un avversario tra virgolette, ma una persona di grande livello di cui noi abbiamo sempre sentito parlar bene e quando ci siamo conosciuti, ci siamo trovati molto facilmente.

Lui, avendo anche una moglie bergamasca, conosce benissimo la storia dell'Atalanta, l'ha sempre ammirata e quindi è stato facile trovarci. In Roberto abbiamo grande fiducia, grandi aspettative, ma sappiamo di aver preso in assoluto, sul mercato italiano e quello europeo, un top player, una persona di grande talento, di grande spessore e di grande esperienza ed è quello che serve per guidare il Settore Giovanile dell'Atalanta".