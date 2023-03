C'è dell'ansia per la classifica?

"Non sono d'accordo, nel 2023 abbiamo fatto 4 gare in casa, 2 vittorie, un pari e una sconfitta. Non è così negativo. Anche oggi abbiamo lo stadio - a parte il settore ospiti - che è sold out...".

Tre italiane nei quarti di Champions sono una rinascita?

"Bellissimo, complimenti a loro, alle squadre che hanno passato il turno. Il campionato italiano è veramente il top".