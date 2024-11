A furia di parlarne anche le stupidaggini diventano realtà. E questa legge riguarda ogni ambito della quotidianità e ogni settore. Anche il calcio. Succede quindi che stamattina, nel corso dell'assemblea degli azionisti della Juventus, un azionista prenda la parola e chieda ai due dirigenti Gianluca Ferrari e Maurizio Scanavino: "Voglio chiedervi, voi pensate che la Marotta League sia un campionato regolare?".

Coasì quella che nasce come una boutade sul web, utile solo per giustificare i fallimenti della propria squadra del cuore, si trasferisce in ambito reale addirittura in un'assemblea degli azionisti, evento istituzionale, con tanto di domanda rivolta ai vertici del club.