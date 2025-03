Al termine del match che la Nazionale albanese ha vinto per 3-0 contro Andorra, Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter, ha espresso il suo commento: "Il risultato è stato la cosa principale. Oggi abbiamo gestito bene la palla, a differenza dell'Inghilterra. Abbiamo giocato dall'inizio e naturalmente siamo riusciti a fare bene. Tutta la squadra ha fatto bene", ha dichiarato a DigitALB.

Particolari elogi per Julien Shehu, il centrocampista al debutto coi Kombetare: "È un calciatore molto tecnico. Mi sono trovato molto bene. In difesa giochiamo quasi allo stesso modo. Ha giocato un'ottima partita e ha commesso pochissimi errori". Domanda poi sulla tendenza a colpire sempre la palla col sinistro: "Non sempre ci provo. So perché quando colpisco la palla, questa va così lontano. Devo migliorare perché non funziona così. Rituali pre-partita? Non ne ho, sono molto tranquillo e sto dando il massimo.Alla fine è calcio, ma giocare qui è sempre un'emozione".