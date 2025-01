Arriva ai microfoni di Sky Sport anche Kristjan Asllani, anche oggi protagonista di una prova decisamente importante. Così il centrocampista nerazzurro commenta il match di questa sera: "Quando non chiudi le partite poi è difficile perché rimangono aperte fino alla fine e diventa un problema. Però siamo contenti, perché non era semplice. Siamo stati bravi e ci portiamo a casa questi tre punti importanti".

Asllani poi ha parole importanti per il gruppo: "Dobbiamo sentirci una squadra forte, perché è evidente che siamo forti. Lavoriamo bene tutti i giorni, sappiamo che non è facile ma dobbiamo lottare per arrivare in fondo. Sappiamo tutti gli obiettivi che abbiamo, siamo forti; andiamo di partita in partita. L'importante è arrivare nelle prime otto, poi vediamo".