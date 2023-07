Mentre continua l'inseguimento da parte dell'Inter, Folarin Balogun è tornato a lavorare con l'Arsenal e il suo compagno di squadra Eddie Nketiah si dice contento per il suo rientro dopo l'esperienza nello Stade Reims in Francia: "Flo è davvero un bravo giocatore. Abbiamo seguito i suoi progressi la scorsa stagione. È fantastico riaverlo. Lui e gli altri ragazzi che lo scorso anno erano in prestito vogliono mostrare la loro qualità".