Anche l'ad della Juventus Maurizio Arrivabene è tra i protagonisti del forum 'Il Calcio che l'Italia si merita' del Corriere dello Sport. Nel corso del quale illustra le sue idee per il rilancio del calcio italiano: "Devo dire che la Federazione una riforma l'ha fatta, se oggi giochiamo con l'Under 23, una via per portare giovani in prima squadra, è anche grazie a questo. Guardare a ciò che fanno gli altri è un gesto di grande umiltà: se ci chiedessimo chi ha inventato la ruota, nessuno lo saprebbe. Ma ha aiutato la società a evolversi. Bisogna anche imparare da ciò che succede all'estero. Si parla di piano industriale, dando al marketing una parte marginale: fin troppa gente ne parla senza sapere il significato di questa parola. Sono cose che portano introiti alle società, è ovvio che ci si scontra con la competitività del campionato: lo spettacolo che si offre può dare le basi alle società, per cui sia venduto il prodotto calcio italiano. E questo ci renderebbe meno schiavi del raggiungimento del risultato, altrimenti è ovvio che si creino pressioni agli allenatori".