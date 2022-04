Una cena di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alla popolazione ucraina. Si chiama "Beneficena", è stata programmata per martedì 12 aprile alle ore 20.00 nel ristorante genovese Capricci, come informa oggi la Sampdoria. Sarà una sfida ai fornelli tra gli chef ufficiali di Serie A e B, sui piatti tipici del territorio dei club di appartenenza. Si legge nel comunicato: "Oltre alla Sampdoria, con lo chef Mauro Forte, tanti i club che hanno aderito: Atalanta (Gabriele Calvi), Bologna (Mirko Gadignani), Cagliari (William Pitzalis), Genoa (Evgeny Sergeev), Inter (Marco Speranza), Milan (Giulio Lombardoni), Parma (Luciano Ravasini), Torino (Domenico Massasso). Altre grosse sorprese sono in cottura. Per partecipare alla cena (costo 80 euro a testa) è necessaria la prenotazione (010 391290)".