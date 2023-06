Frank Arnesen, ex dirigente del Feyenoord, non vede l'ora di gustarsi la finale di Champions League che tra otto giorni metterà di fronte Inter e Manchester City, allo stadio Ataturk di Istanbul: "Sarà una partita molto interessante, il City attaccherà e l'Inter con la sua fortissima difesa probabilmente giocherà in contropiede - la lettura tattica del danese in esclusiva per Sportitalia -. Sono due squadre piene di grandi giocatori, per me il City è leggermente favorito".