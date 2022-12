Alberto Rimedio-Antonio Di Gennaro: questa la coppia di telecronisti scelta dalla RAI per raccontare Argentina-Francia, finale del Mondiale 2022, in programma domenica alle 16 su Rai 1. A Stefano Bizzotto e Lele Adani il compito di commentare la finalina tra Croazia e Marocco, in onda sabato, sempre alle 16.