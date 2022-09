“Le parole di Sarri? Riteniamo inaccettabili questo tipo di affermazioni, poi ci sarà la procura". Rurissima la risposta di Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA, a Maurizio Sarri che qualche settimana fa aveva attaccato i fischietti, parlando di antipatia verso la Lazio. "Ci dicano esattamente a cosa si riferivano. Capisco che ci possono essere strategie di comunicazione, motivo per cui non siamo maturi per andare in tv dopo la partita. Poi ci sono mille modi per dire le cose, c’è un tempo per tutto".