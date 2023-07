Intervistato da TMW a margine del Premio Fair Play Menarini, l'ex capitano della Fiorentina Giancarlo Antognoni è tornato sulle tre finali europee perse quest'anno dalle formazioni italiane, tra Inter, Roma e Fiorentina: "L'importante è arrivare e cercare di ottenere il risultato - ha assicurato l'ex dirigente Viola -. Quasi tutte le italiane hanno fatto bene fino alla fine, poi ti giochi tutto in 90 minuti e può succedere qualsiasi cosa. Il calcio italiano comunque è migliorato, a livello di appeal e di risultato pur non vincendo nulla. È un buon proposito per il futuro".