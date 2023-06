Gianni Infantino, numero uno della FIFA, è a Istanbul pronto a godersi la finale di Champions League: "E’ tutto pronto, lo sono i tifosi così come le squadre. Sarà un match tra il miglior club del mondo e un altro fantastico club. Vedremo quale sarà il risultato. Il mio cuore sta battendo molto, ma non rivelerò qui per quale squadra stia battendo”, ha detto in un videomessaggio sul suo profilo Instagram.