Arrivato a Dortmund per assistere al ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha rilasciato qualche dichiarazione ai cronisti dopo aver assistito all'allenamento del Barcellona al Westfalenstadion e prima di un evento promozionale per l'Ente del Turismo della Costa Brava della Provincia di Girona. Confermando che il club blaugrana, in testa alla classifica del campionato spagnolo e con un piede e mezzo in semifinale, nutre enormi ambizioni: "La partita di domani è molto importante. È molto importante vincere e fare una buona prestazione, e in questo modo manderemo il messaggio alla Champions League che siamo ancora forti. Ho sentito alcuni commenti secondo cui potrebbe esserci un po' di rilassamento. No. La partita è molto importante, c'è molto in gioco in termini sportivi. Siamo sulla buona strada, ma dobbiamo vincere e fare una bella prestazione affinché i nostri rivali vedano che siamo ancora forti".

Il numero uno dei catalani poi rallenta, ma non troppo, sulla possibilità che il Barça faccia piazza pulita a fine stagione: "Siamo molto orgogliosi della Supercoppa e di come sta giocando la squadra, ma non abbiamo ancora vinto nulla. Il Triplete? Tutto è possibile".