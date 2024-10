Reduce dal recente debutto in Nazionale, Daniel Maldini, figlio d'arte dello storico capitano del Milan Paolo, è stato al centro dei discorsi recenti dopo le due partite giocate dall'Italia di Spalletti in Nations League. Di Daniel, oggi al Monza, si è parlato anche in ottica Inter e a proposito di tali suggestioni si è espresso l'ex compagno di squadra del padre, Massimo Ambrosini che a Radio Serie A si è espresso favorevolmente all'eventuale approdo in nerazzurro del giovane.

"Dobbiamo prepararci al fatto che possa magari fare un percorso diverso e andare a Juve o Inter. Diventerà di quel livello lì? Non lo so, per il momento non lo è ancora, però ha messo un mattoncino in più rispetto ad un anno fa in termini di colpi e presenza in campo. Non so dove possa arrivare, ma deve tenere alto il livello dell'ambizione, perché a livello di coraggio, tecnica e fisico ce l'ha" un'investitura importante quanto stridula con il dna rossonero di Maldini quanto di Ambrosini che spaventa i tifosi del Diavolo.