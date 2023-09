Massimo Ambrosini, che insieme ad Andrea Stramaccioni commenterà il derby di Milano per DAZN, intervistato dal quotidiano La Repubblica non si sbilancia nell'indicare un giocatore dell'Inter che potrebbe fare al caso del Milan: "Mi verrebbe da dire forse un difensore, ma siamo all’inizio, ed

entrambe le squadre girano bene". Anche sull'analisi della partita si dimostra cauto: "Difficile dirlo. L’Inter è consapevole della propria forza. Il Milan ha l’esuberanza e di chi è partito bene lungo un percorso nuovo".

Per Ambrosini il derby è anche questione di famiglia: "Mio suocero è il classico interista. Milanesone, cumenda, sicuramente simpatico, con casa dietro allo stadio. In quella generazione la differenza tra Bauscia e Casciavit si nota, fra i più giovani meno". Come finirà? "Pari, 3-3 spumeggiante, così in

telecronaca ci divertiamo. La speranza è che il poco tempo che hanno avuto i tecnici per preparare la partita, fra nazionali e fusi orari, non limiti il coraggio e la bellezza dimostrati fin qui dalle due squadre".