La scelta di Stefano Pioli di varare il 3-5-2 nel derby di Milano, con tanto di esclusione dai titolari di Rafael Leao, è stato un tema dibattuto anche durante l'ultima puntata di Supertele, in onda su DAZN. "L'atteggiamento del primo tempo del Milan non sarebbe cambiato con Leao in campo - il pensiero di Massimo Ambrosini. Il portoghese è una questione di cui parlare, ma il modo in cui è sceso in campo il Milan è più preoccupante delle scelte di formazione.