Il doppio ex di Inter e Roma Amantino Mancini si pronuncia ai microfoni di FootballNews24 in merito alla partita di domani pomeriggio. Questa la sua idea sui nerazzurri: "Secondo me l’Inter è una squadra forte, ha un grandissimo allenatore che è Simone Inzaghi e sta facendo bene. La squadra non è partita benissimo ma c’è ancora tanta acqua che deve passare sotto il ponte: il campionato è appena iniziato ed è ancora molto lungo. La qualità dei giocatori, unita alla capacità dell’allenatore, può produrre grandi cose: bisogna crederci. Un giocatore dell’Inter che a me piace moltissimo è Lautaro Martinez, è una punta molto interessante: giocatore tecnicamente e fisicamente molto bravo. Gli piace uscire dall’area, gira tutto il campo: non sta fermo solo nel reparto d’attacco e credo che questa sua caratteristica sia più che fondamentale per un attaccante di grande spessore come lui”.