Amadeus vive con grande tranquillità la vigilia dell'ultima giornata di Serie A 2021-22, quella che assegnerà lo scudetto a una tra Milan e Inter, sua squadra dl cuore: "Devo essere sincero, non sono in tensione perché io sono felice della stagione dell’Inter - le sue parole a Radio Deejay -. Quindi, siccome vincere comunque due coppe mi appaga, la tensione, secondo me, ce l’ha più il Milan. Nel senso che noi siamo lì: è chiaro che intanto dobbiamo vincere con la Sampdoria e poi non siamo padroni del nostro destino. Lo siamo stati, ma ora non più. Dobbiamo vincere poi, se accade, bene; sennò vuol dire che l’ha meritato il Milan e noi abbiamo fatto una stagione bellissima vincendo due coppe e pazienza. Era importante la Coppa Italia perché è chiaro che a quel punto lo scudetto ci stava sfuggendo di mano e quindi portare a casa la Coppa Italia era fondamentale. Psicologicamente la tensione credo che ce l’abbiano più i tifosi del Milan".