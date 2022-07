Come sarà il mercato dell'Inter? A prescindere dall'addio o meno di Milan Skriniar, Alessandro Altobelli ripone tutte le sue speranze nella figura di Beppe Marotta. "I club dell'Inter sono venuti a salutarmi - racconta Spillo nella chacchierata con TMW Radio -. Gli ho parlato dell'ultima stagione, oggi siamo in piena campagna acquisti e abbiamo piena fiducia in Marotta. È un grande dirigente e ricostruirà un'ottima Inter con o senza Skriniar".