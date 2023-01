Intervistato da Il Messaggero , l'ex calciatore José Altafini ha presentato così Napoli-Juventus, match che potrebbe cambiare le sorti in chiave Scudetto dei due club coinvolti ma non solo: "Quanto può valere la partita di domani? Si sta verificando una situazione anomala: tutta l’Italia, tranne i tifosi napoletani, tiferà Juventus per non ritrovarsi con il campionato già deciso - assicura -. Se il Napoli vince, spicca il volo. Dieci punti sulla Juventus scaverebbero un solco.

Resterebbe in corsa solo il Milan in teoria, ma i tre punti daranno al Napoli una carica formidabile. Se invece dovesse trionfare la Juventus, tutto riaperto e quattro squadre in lotta per lo scudetto: anche l’Inter può rientrare in gioco".