José Altafini è intervenuto quest'oggi a Radio Anch'io Lo Sport. Tra gli argomenti di discussione, l'incidenza di Martinez sulle fortune dei nerazzurri. "Lautaro l'attaccante più forte del campionato? In assenza dell'infortunato Osimhen credo di sì, perché risolve le partite e ha tanta voglia di fare. L'Inter ha un giocatore che risolve i problemi. Potrebbe vincere la classifica marcatori".

Si parla poi della lotta scudetto. "Il vantaggio della Juventus non è la mancanza delle coppe, ma della panchina. Ieri aveva Vlahovic e Chiesa. Il Milan non li aveva... Le italiane in Champions? L'Inter è quella che può andare più avanti perché Milan e Napoli hanno qualche problema".

In ultimo un ricordo dal passato. "Sandro Mazzola mi ha confidato che quando mi ha visto gli tremavano le gambe perché c'era grande somiglianza fisica con il padre Valentino. In realtà Valentino Mazzola era molto più forte di me".