Vittoria per 2-0 che vale la finale di Coppa Italia contro l'Inter quella di questa sera ottenuta dalla Juventus di Massimiliano Allegri che a fine gara ai microfoni di Mediaset è tornato sul ko in campionato contro i nerazzurri: "Il calcio è questo. La cosa più bella è che abbiamo vinto da squadra, chi è entrato ha fatto bene, chi ha giocato dall’inizio anche. Volevamo arrivare in finale. Ora va messa da parte la Coppa, dobbiamo recuperare energie: a un certo punto mi sono girato e non c’era nessuno da mettere, sono quattro mesi che giocano sempre gli stessi. Se sarò ancora qui il prossimo anno? Anche nei prossimi tre, non solo per il prossimo. Qui devi lottare sempre per vincere. A me dispiace aver perso con l’Inter: quella partita ha deciso il campionato".