Società poco presente in questa delicata fase storica della Juventus? Non è il timore di Massimiliano Allegri. Che alla vigilia del match contro lo Spezia, in conferenza stampa, esalta anzi le virtù del club bianconero: "Non si sente la mancanza, la società non manca mai perché la Juventus è la società più forte che c'è. La società è la base per fare risultati, è sempre presente, ora più che mai".