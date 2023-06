Denzel Dumfries non nasconde l'amarezza per l'attuale rendimento deludente della Nazionale olandese, al di là delle due sconfitte rimediate nelle finali di Nations League contro Spagna e Italia che hanno consegnato agli Oranje la medaglia di legno nel torneo organizzato in casa loro. L'allarme risuona per i troppi gol presi nelle ultime partite, sui quali l'esterno dell'Inter ha una teoria molto semplice: "Prendere undici gol in quattro partite è davvero sotto la media. Non va bene. Ci siamo detti che dovevamo difendere più duramente ed essere più tosti. Non l'abbiamo fatto abbastanza, quindi hai subito undici gol.

Penso che volessimo vincere tanto quanto l'Italia. Il modo in cui la nostra difesa si è presentata in occasione del primo gol dell'Italia è semplicemente orribile. Ci siamo detti però che tutto il primo tempo è stato insufficiente. Siamo stati troppo deboli nei duelli. E parole dure sono volate negli spogliatoi. La realtà è che abbiamo perso due volte. Il modo in cui lo abbiamo fatto ovviamente non è buono, siamo insoddisfatti".