L'ex vice allenatore di Antonio Conte, Angelo Alessio, intervistato dall'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, ha parlato così della sfida tra il suo mentore e Vanoli: "Due uomini diversi, ma due grandi professionisti" racconta Alessio, che l’anno al Chelsea con entrambi lo ricorda bene e ora li segue a distanza. "Vedremo all’opera due allenatori, due uomini di grande esperienza. Due allenatori molto differenti, perché in questo lavoro non c’è una sola strada".

Vi sentite ancora.

"Certo. Quando si parlava del Napoli ci siamo sentiti spesso. Sono anche venuto a trovarlo in città. Era la prima sosta di campionato, ne ho approfittato".

E che Conte ha trovato?

"Sereno, carico, determinato. Ma già sapeva il lavoro che andava fatto. E infatti…"

E infatti oggi il Napoli va a Torino da primo in classifica.

"Se dicessi che non me lo aspettavo mentirei. Innanzitutto perché il Napoli è una squadra forte, poi perché conosco Antonio, quello che può fare e quello che vuole da una squadra".