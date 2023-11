L'ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini, a margine della presentazione dell'edizione 2023 del Gran Galà del Calcio AIC che si svolgerà lunedì 4 dicembre a Milano, si è fermato a parlare coi cronisti presenti tornando in primo luogo sull'evento: "Il significato di questa nuova edizione è che il successo è determinato dai calciatori, che chiedono chi sarà premiato, quando ci sarà e vogliono essere presenti. Dall’altro punto di vista, il successo di una edizione sempre più numerosa".

Inevitabile un commento su Juventus-Inter di domenica: saranno loro le contendenti per lo Scudetto? "Ci sono quattro squadre che possono giocarsela fino alla fine, quelle più dietro devono aspettare qualche errore di chi sta davanti. Mancano ancora tante partite, per esperienza il campionato lo vincerà chi riuscirà a gestire meglio la parte di flessione che arriva durante la stagione. È fisiologico che una parte di flessione ci sia. Poi dipenderà molto anche dalle coppe, visto che tranne le coppe le altre giocano molto anche in Europa, dipende dal cammino che faranno in Champions League"